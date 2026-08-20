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Adıyaman'da Eniştesini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da Eniştesini Öldüren Şahıs Tutuklandı
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Adıyaman'da eniştesi Ömer Tunç'u öldürdükten sonra 'yaralı var' ihbarında bulunarak kayıplara karışan Abuzer A., jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı. Şahıs, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da eniştesini öldürdükten sonra 'Yaralı var' ihbarında bulunarak kayıplara karışan ve daha sonra jandarma ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Ağustos günü Adıyaman merkez Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında mezarlık yanında bir ihbar üzerine erkek cesedi bulunmuştu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, olay yerinde ölen kişinin 42 yaşındaki Ömer Tunç olduğu belirlenmişti. Olay yerinde aynı zamanda çok sayıda boş mermi kovanı bulunmuştu. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki titiz çalışmaları sonucunda ihbarda bulunan kişinin Ömer Tunç'un kayınbiraderi Abuzer A. olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı çalışmalar, HTS kayıtları, istihbarı bilgiler çerçevesinde şahsın Karapınar Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında şahsın kaldığı adrese jandarma ekiplerince operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan Abuzer A., İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri sonrası Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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