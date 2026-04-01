Haberler

Engelli anne ve çocukları bakım merkezine yerleştirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde, zihinsel engelli annesi ve kardeşlerine bakan Engin Kalender, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından uygun bir bakım merkezine yerleştirilecek.

Bartın'ın Ulus ilçesinde engelli annesi ve 2 kardeşine bakan Engin Kalender'in vefat etmesi üzerine ortada kalan aile bakım merkezine yerleştirilecek.

Ulus ilçesi Dörekler köyünde 3 yıldır zihinsel engelli annesi Nazife (76) ile zihinsel engelli kardeşleri Muzaffer (55) ve Cemil'e (36) bakan Engin Kalender, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, evli ve bir çocuğu bulunan Engin Kalender'in kendi ailesinin yanı sıra engelli annesi ve kardeşleri de ortada kalmıştı.

Çıkan haberler üzerine ise Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, engelli ailenin uygun bir bakım merkezine yerleştirileceği duyuruldu. Açıklamada, 'İlimiz Ulus ilçesinde ikamet eden Kalender ailesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzden 2016 yılından bu zamana engelli evde bakım ücretinden faydalanmakta ve birimlerimiz tarafından uzun süredir takip edilmektedir. Engin Kalender'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bilgisi alındıktan sonra yapılan görüşmelerde engellilerin yenge Satı Kalender'in refakatinde, aynı konutta kaldıkları anlaşılmıştır. Engelli bireyler yenge Satı Kalender'in de kabul etmesi durumunda Müdürlüğümüzce durumlarına uygun bir bakım merkezine en kısa sürede yerleştirilecektir" denildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

