Engelli vatandaşın "elim ayağım" dediği motosikletini çaldılar - Haberler

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Engelli vatandaşın "elim ayağım" dediği motosikletini çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Engelli vatandaşın 'elim ayağım' dediği motosikletini çaldılar

Adana'da bedensel engelli vatandaşın "elim ayağım" dediği motosikletini çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bedensel engelli vatandaşın "elim ayağım" dediği motosikletini çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bedensel engelli Feyzi Kurul'un 27 Nisan Çarşamba gecesi engelli motosikleti hırsızlar tarafından çalındı. Sabah kalkıp gezmek için dışarı çıkmak isteyen Kurul, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Kurul hemen polise gidip şikayette bulundu.

Mağdur olduğunu ve ne yapacağını şaşırdığını belirten evli ve 3 çocuk babası Fevzi Kurul, "Bir engelli olarak artık tam engelli kaldım. Motorum benim elim, ayağım, hayatım, her şeyimdi. Onunla işe gidip geliyordum ama artık işe de gidemiyorum maalesef" dedi.

Polis, motosikleti çalan hırsızları arıyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Reşatbey Mahallesi, Engelli, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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