Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil

Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil
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Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil
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İstanbul Esenler'de, Göktürk Göleti'ne girmek isteyen engelli bir vatandaşa görevliler izin vermedi. Yürüyemediği için araç giriş bölümünden eşinin kendisini bırakacağını görevlilere ileten engelli vatandaşa, "Burası size uygun değil, buraya niye geldiniz" cevabı verildi. Kalbi kırılan engelli kadın, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

İstanbul'daki Göktürk Göleti'ne ailesiyle birlikte giden engelli bir kadın, alana araçla giriş yapmak istediklerinde güvenlik görevlilerinin izin vermediğini ve engelli olmasına rağmen kapıda bekletildiğini iddia etti.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın, "Göktürk Göleti'ne geldim. Araç çıkış yerinden geçmek istediğimizi görevlilere ilettik. Engelli olduğumu ve yürüyemediğimi söyledim. Eşim beni bırakabilsin diye rica ettik ama kapıyı açmadılar" ifadelerini kullandı.

"BURAYA NİYE GELDİNİZ?"

Kadın, güvenlik görevlisinin kendisine, "Burası size uygun değil, buraya niye geldiniz?" dediğini aktararak, "O kadar canımı yaktılar ki, sinirim çok bozuk. Polis çağırdım. Görevli, 'Polis gelse de bir şey olmaz' dedi. Çocuklarımla birlikte geldim, kapıda kaldım" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

Engelli diye insan değil mi

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Haber YorumlarıVatandaş:

ağız burun kırınca da herkesten linç yiyorsun işte

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Haber YorumlarıMGk:

Bu kafa CHP kafası.. Fakirsen evlenmeyeceksin, dogurmayacaksın, işçiysen kuru ekmeğe razı olacaksın üç kuruşa çöp toplayacaksın, engelli isen evden çıkmayacaksın

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Nananınımı mgk

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