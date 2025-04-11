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Engelli Vatandaşa Sokak Ortasında Saldırı: O Anlar Kamerada

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli bir vatandaş, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildi. Olay anı kameraya yansıdı ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Engelli vatandaş sokak ortasında darbedildi: O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde engelli vatandaşın sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen ve engelli olduğu öğrenilen K.Ö.'ye, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli saldırdı. Elinde poşetle yürüdüğü sırada arkasından koşarak gelen şahsın saldırısına uğrayan K.Ö. yaralandı. K.Ö.'yü saldırganın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşa saldıran şüphelinin alkollü olduğu ve olayı sebepsiz yere işlediği öne sürüldü.

Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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