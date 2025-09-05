Haberler

Engelli Şahsı Darbeden Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöplerden plastik atık toplayan engelli S.A.'yı darbeden O.D., tutuklandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesiyle birlikte, şüpheli, engellinin durumunu bilmeden hareket ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çöplerden plastik atık toplayan engelli şahsı darbeden şüpheli, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplerden plastik ve benzeri atıkları toplayarak geçimini sağlayan S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. tarafından darbedildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, O.D.'nin S.A'yı yumruk ve tekmelerle yere düşürdüğü görüldü. Görüntüler üzerine Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüpheli O.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Darbedilen şahsın geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yüzde 75 engelli kaldığı öğrenilirken, çöpten atık topladığı esnada şüphelinin ayaklarından tutup kafasının üstüne çöpe ittiğini kendisinin de küfür ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ise kendisine küfür edilmesinin ardından şahsı darbettiğini ancak engelli olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söylediği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

