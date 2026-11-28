Engelli genci darbeden sürücüye toplam 260 bin lira idari para cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Çağlayancerit'te engelli genci darbeden sürücüye ehliyetsiz araç kullanması ve saldırı amacıyla araçtan inmesi nedeniyle toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı; sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde engelli genci darbeden sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve saldırı amacıyla araçtan inmekten toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 26 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. isimli sürücü, aracının önünden çekilmediği ve kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet G.'ye aracından inerek saldırdı. Engelli genci tekme ve tokatlarla darbeden sürücünün saldırısı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, yoldan geçen jandarma ekiplerince vatandaşların arasından alınarak polise teslim edildi.
Sürücü hakkında adli tahkikat başlatılırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve saldırı amacıyla araçtan inmek maddelerinden toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.