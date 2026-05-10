Şelalede boğulmuştu, engelli genç son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk şelalesinde boğulan engelli genç son yolculuğuna uğurlandı.

Saimbeyli ilçesinde yaşayan zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık (30), Obruk şelalesine girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Uyanık için bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları aramada İsmail Ümit Uyanık'ın cansız bedenine ulaştı. İsmail Ümit Uyanık'ın bugün öğle namazına müteakip Saimbeyli merkez mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı