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Enez'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Enez'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
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Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde, düğünden dönen Birkan Koyuncu'nun kullandığı motosiklet stabilize yolda devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde meydana gelen trafik kazasında, devrilen motosikletten düşen sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenice köyü istikametinden Sultaniçe köyü istikametine düğünden dönen Birkan Koyuncu yönetimindeki motosiklet, stabilize yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Birkan Koyuncu'nun cenazesi nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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