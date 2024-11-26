Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Sel ve Heyelan Faciası: 20 Ölü
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Faciada toplam 20 kişi hayatını kaybetti. Dağ yamaçlarından akan çamur ve düşen kayalar birçok köyde yıkıma neden oldu.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen sel ve heyelanlarda 20 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda cumartesi gününden beri etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Dağ yamaçlarından akan çamur ve düşen kayalar köylerde faciaya yol açtı. Kuzey Sumatra'da 4 bölgede nehirlerin taşarken, bazı evler ve çiftlikler yıkıldı. Karo bölgesinde 10, Deli Serdang bölgesinde 4, Güney Tapanuli'de 2, Padang Lawas'ta ise 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam 20 kişi hayatını kaybetti.
Ekim ayından Mart ayına kadar süren yağışlar, milyonlarca insanın dağlık alanlarda yaşadığı 17 bin adadan oluşan Endonezya'da sık sık sel ve toprak kaymalarına neden oluyor. - SUMATRA