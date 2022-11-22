Endonezya'daki depremde ölü sayısı 268'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'ye ulaştı.

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre depremde can kaybı 162'den 268'e, yaralı sayısı ise bin 83'e yükseldi. 151 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Batı Java Valisi Ridwan Kamil, ölenlerin çoğunun devlet okulu öğrencileri olduğunu, öğrencilerin deprem sırasında okullarda olduğunu belirtti.

Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor

Depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları, yollarda ve köprülerde hasar meydana gelmesi, beton molozlarının taşınması için gerekli olan ağır ekipman eksikliği nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Başkanı Henri Alfiandi toprak kaymaları ve arazinin engebeli yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü aktardı. Depremde devrilerek yolları kapatan ağaçların ve toprağın temizlenmesi için Bandung ve Bogor şehirlerinden 7 ekskavatör ile 10 kamyon bölgeye getirilirken, yiyecek, çadır, battaniye ve diğer malzemeleri taşıyan yardım kamyonları da başkent Jakarta'dan Cianjur'a doğru yola çıktı.

Widodo'dan evi hasar görenlere 50 milyon rupiye kadar destek sözü

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaklaşık 175 bin kişinin yaşadığı Cianjur'da bir futbol sahasına kurulan barınaklarda kalanları ziyaret eden Widodo, "Kendi adıma ve hükümet adına, Cianjur depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" dedi. Widodo Cianjur'u diğer şehirlere bağlayan ana köprü de dahil olmak üzere altyapıyı yeniden inşa etme ve evi hasar gören herkese 50 milyon rupiye (3 bin 180 dolar) kadar yardım sağlama sözü verdi.

Öte yandan büyük yıkıma yol açan deprem 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti. - JAKARTA