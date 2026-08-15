Endonezya'da 7.7'lik Depremde Can Kaybı 38'e Yükseldi

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 38'e ulaştı.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında yerel saatle 05.58'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Endonezya Afet Etkilerini Azaltma Kurumu'ndan (BPBD) yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği, 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Maumere Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Fathur Rahman, Sikka, Batı Manggarai ve Doğu Manggarai'de 20 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Rahman, 8'inin Manggarai'deki Reok köyünde depremin etkisiyle meydana gelen toprak kaymasından çıkarıldığını belirtti. Depremde ön raporlara göre 54 ev, 5 sağlık tesisi, 2 ibadethane, 6 devlet kurumu, 1 eğitim kurumu ve bir deponun ağır hasar gördüğü öğrenildi.

Geçici tsunami uyarısı verilmişti

Merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ende şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeybatı açıkları olan deprem, 15 kilometre derinlikte kaydedilmişti. Yarım saat içinde büyüklükleri 5.9, 5.6 ve 6.1 olan üç artçı deprem daha meydana gelmişti. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremden etkilenen kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yayınlayarak plajlardan ve nehir kıyılarından uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısında bulunmuş, uyarı 3 saat sonra kaldırılmıştı.

Yaklaşık 17 bin adaya yayılmış 270 milyondan fazla nüfusa sahip Endonezya, Pasifik "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı