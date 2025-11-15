Endonezya'da Toprak Kayması: 6 Ölü, 17 Kayıp

Endonezya'nın Orta Java eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde uzun süreli ve şiddetli yağışlar, toprak kaymasına yol açtı. Cilacap kentindeki Cibeunying köyünde 12 ev toprak altında kaldı. iğini söyledi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin ise kayıp durumda olduğunu, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Meteoroloji ajansı, Güneydoğu Asya ülkesinde Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar süreceğini belirterek birçok bölgede sel ve aşırı yağış riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu. - JAVA