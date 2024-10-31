Endonezya'da Seçim Mitinginde Köprü Çöktü: 7 Ölü

Endonezya'da halkın yerel seçim adayını karşıladığı sırada bulundukları köprünün çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde seçim mitingi faciayla sonuçlandı. Hatta Adası'nda yerel yönetici adayının destekçileri tarafından karşılandığı köprü çöktü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - JAKARTA