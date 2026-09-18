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Endonezya’da alabora olan gemiden 3 cansız beden daha çıkarıldı

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Endonezya’daki Java Denizi’nde batan yolcu gemisinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Endonezya'daki Java Denizi'nde batan yolcu gemisinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kayıp 126 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan "Virgo Transport 8" gemisinin Java Denizi'nde yan yatması sonucu yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. Endonezya Donanması'ndan yapılan açıklamada, dalgıçların alabora olup batan yolcu gemisine girmeyi başardığı ve gemiden 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Kazada toplam can kaybının 9'a yükseldiği, kayıp 126 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

108 kişi kurtarılmıştı

Pazar günü yan yatan gemide 30'u mürettebat olmak üzere 243 kişi bulunurken, 108 kişi kurtarılmıştı. Gemi günlerce kısmen su üstünde kalmış, ancak daha sonra tamamen batmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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