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Endonezya Batı Sumatra'da selde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, ana yol kapandı

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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Solok bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Selin getirdiği kum ve çamur Padang-Solok yolunu kapatırken, bölgeye yaklaşık 300 ilave polis sevk edildi.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen sel ve su baskınlarında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Solok bölgesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen sel ve su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Batı Sumatra Emniyet Müdürü Djati Wiyoto Abadhy, selin beraberinde getirdiği kum, kaya ve çamurun Padang ile Solok'u birbirine bağlayan ana yolu kapatarak ulaşımda aksamalara yol açtığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, selden 11 kamu binası, 21 otomobil ve yedi motosikletin etkilendiğini açıkladı. Arama-kurtarma, tahliye ve temizlik çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yaklaşık 300 ilave polis sevk edilirken, ordu, arama-kurtarma ekipleri ve yerel afet yönetim yetkilileri de çalışmalara katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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