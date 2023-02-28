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En acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor

3. Sayfa Haberleri

En acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, bölgeye gelen şahsın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor.

En acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor

MALATYA - Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, bölgeye gelen şahsın anne ve babası çalışmaları büyük bir umutla uzaktan takip ediyor.

Malatya'da dün 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Çalışmaları bölgeye gelen Bedih Kış'ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında takip ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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