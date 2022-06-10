Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu - Haberler

Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından il m merkezinde uyuşturucu operasyonu düzlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Şüpheli şahıslardan öldürücü etkiye sahip 76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. S.A. ve K.K. isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.A. ve K.K. isimli şüpheli şahıslar mahkeme tarafından tutuklandı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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