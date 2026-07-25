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Emniyetten Taşköprü’de denetim: 414 şahsın GBT’si sorgulandı

Emniyetten Taşköprü’de denetim: 414 şahsın GBT’si sorgulandı
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 414 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 414 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen genel asayiş ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 414 şahsın kimliği kontrol edilirken, 32 araç, 40 umuma açık iş yeri ve alan denetlendi. Yapılan denetimlerde bir şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 127 fişek ve 34 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik denetimlerinde 2 araca da idari işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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