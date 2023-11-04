Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için Kartal'a getirildi Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi.

Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için Kartal'a getirildi

Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için Kartal'a getirildi

İSTANBUL - Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi. Sağlık kontrolü tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, saat 09.00'da sağlık kontrolü için Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Polat çifti gerçekleştirilen sağlık kontrolü sonrası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.