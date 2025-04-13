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Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde emniyet şeridini kullanan bir şahıs, kendisine yol vermeyen sürücüye ağır hakaretlerde bulundu. Magandanın yanındaki kadın ise arka koltuktaki küçük kız çocuğuna aldırış etmeden "Senin bir gün kafana sıkarlar herkese gider yapma" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ümraniye'de, emniyet şeridini kullanan bir sürücü, kendisine yol vermeyen ve normal şeritte ilerleyen diğer sürücüye küfürlü bir şekilde tepki gösterdi.

"SENİN BİR GÜN KAFANA SIKARLAR"

Olayda, emniyet şeridinde ilerleyen sürücünün yanındaki kadın, kendisini engelleyen sürücüye "Senin bir gün kafana sıkarlar, herkese gider yapma, trafikte maganda çok aslanım" şeklinde tehditkar ifadeler kullandı.

O ANLAR TELEFONLA KAYDEDİLDİ

Emniyet şeridini kullanan arabanın sürücüsü küfre ve tehdide devam ederken arabadaki küçük kız çocuğu da dikkat çekti. Videonun sonunda ise araçtaki kadın kendisini çeken sürücüye el salladı. O anlar, şeridinde ilerleyen sürücü tarafından anbean kaydedildi.

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Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıEnderen:

Son 25 senede yetişen örnek Türk ailesi bunlarmı ?

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

bunlara ceza vermezler. vermiş gibi yaparlar ancak.

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu görüntü buraya düştü ise bunlar içeri de düşer

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSalih Hak:

ömür boyu süresiz ehliyet iptaliiiiii...

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ve Türk kadını demokrasi ile laik sistemle özgür oldu... Pavyon da kabadayılık öğrenmiş, pavyona düştüğüne üzülmemiş de etrafa dayılık yapıyor.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Kibariye mi o :))))

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Yaşasın akp iktidari

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Para cezası şart... cezaevine en az bir yıl gönderilmeli...

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Haber YorumlarıHülagü:

Bir şey sorsam anlayan varsa. O abla tıro mu ?

Yorum Beğen48
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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Bu maganda acaba hàla dışardamı bakanlığa sesleniyorum acil tutukklayın bunu

Yorum Beğen46
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