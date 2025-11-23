Haberler

Emniyet Müdürü Karaburun, Okul Önlerinde Denetim Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul önlerinde yapılan denetim uygulamalarını yerinde inceledi ve öğrenci etkinliklerine katıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, okul önlerinde yapılan uygulamaları yerinde denetledi.

Emniyet Müdürü Karaburun, Yakutiye Anadolu Lisesi ve Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Önü ve Çevreleri Denetim Uygulaması' kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde denetledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaburun, denetimlerin ardından okul öğrencileriyle keyifli vakit geçirdi ve öğrencilerin düzenlediği hayır çarşısı etkinliğine katıldı. - ERZURUM

