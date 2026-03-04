Haberler

Selendi'de güvenlik zirvesi

Güncelleme:
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'ı ziyaret ederek asayiş ve güvenlik konularında iş birliğini değerlendirdi. Ziyarette huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalar vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a teşekkür ederek Selendi'de huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise misafirperverliği dolayısıyla Kaymakam Yıldız'a teşekkür ederek, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm birimlerle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyarete Selendi İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci de eşlik etti. - MANİSA

