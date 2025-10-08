Emniyet Kavşağı'nda Yeniden Kaza: Sık Kazaların Olduğu Noktada Yaralanan Yok

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yapıldığı günden bu yana sık sık kazalarla gündeme gelen Emniyet Kavşağı'nda tekrar kaza yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç ile Aksu yönünden gelip kavşaktan sola, Tavşanlı yönüne dönmek isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluştu.

Yaralananın olmadığı kazanın ardından, trafik bir süre polis ekipleri kontrolünde sağlandı.

Vatandaşlar, sık sık kazaların yaşandığı Emniyet Kavşağı'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. - KÜTAHYA