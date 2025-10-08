Emniyet Kavşağı'nda Yeniden Kaza: Sık Kazaların Olduğu Noktada Yaralanan Yok
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Emniyet Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Çarpışmada yaralanan olmazken, her iki araçta ağır maddi hasar oluştu. Yerel halk, sıkça yaşanan kazalara karşı kavşakta gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yapıldığı günden bu yana sık sık kazalarla gündeme gelen Emniyet Kavşağı'nda tekrar kaza yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç ile Aksu yönünden gelip kavşaktan sola, Tavşanlı yönüne dönmek isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluştu.
Yaralananın olmadığı kazanın ardından, trafik bir süre polis ekipleri kontrolünde sağlandı.
Vatandaşlar, sık sık kazaların yaşandığı Emniyet Kavşağı'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa