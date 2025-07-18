Emniyet Ekiplerinden Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına çerçevesinde Ambaryolu ve Yeşilyol bölgelerinde hizmet veren esnaflar ziyaret ederek güvenlik konularında bilgilendirmede bulundu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ambaryolu ve Yeşilyol bölgelerinde hizmet veren esnaflar ziyaret edilerek güvenlik konularında bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık ve hırsızlık gibi olaylara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilirken, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı konusunda da farkındalık oluşturulması hedeflendi. Emniyet yetkilileri, bu tür saha çalışmalarının suçun önlenmesi, halkın bilinç düzeyinin artırılması ve kolluk kuvvetleri ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. İl Emniyet Müdürlüğü, bilgilendirme faaliyetlerinin kent genelinde farklı bölgelerde de devam edeceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR