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Aydın'da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Aydın'da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde emniyet binası karşısına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizin boş olduğu anlaşılırken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan emniyet binasının karşısına bırakılan şüpheli valiz ekipleri harekete geçirdi, fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 503 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet binasının karşı tarafındaki kaldırımda uzun süredir duran valizi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak bomba imha uzmanlarına bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, fünye yardımıyla şüpheli valizi kontrollü bir şekilde patlattı. Valizin içerisinden bir şey çıkmazken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması mahalle sakinlerine derin nefes aldırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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