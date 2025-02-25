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Emirdağ'da Trafik Kazasında 3 Yaralı

Emirdağ'da Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halinde olan C.Ç. sevk ve idaresindeki 26 AEP 504 otomobil, plakası belirsiz bir tırın sağ arka tarafına çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan M.Y., F.Y. ve F.Y. yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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