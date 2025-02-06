Eminönü'nde Restoran Yangını: 5 Katlı İşletme Kül Oldu

Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın yakınında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 5 katlı restoran havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Eminönü'nde Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan 5 katlı restoranda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bacadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek restoranı sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülürken, kullanılamaz hale gelen restoranda itfaiye ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL