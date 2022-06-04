Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

Emet'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Kütahya'nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Aydıncık köyü Yayla mevkii 4 No'lu bölmede yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Örencik ve Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa