Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangını büyüyerek devam ediyor.
- Emet'te orman yangını büyüyerek devam ediyor
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangını büyüyerek devam ediyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangına 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale edildiğini duyurdu. Yangının tahmini 20 hektarlık karaçam ormanında etkili olduğu öğrenildi.
Öte yandan saat 20.30 itibariyle 6 yangın söndürme helikopterinin çalışmalarına ara verdiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - 3. Sayfa