Haberler

Emet'te Motosiklet-Otomobil Kazasında 2 Yaralı

Emet'te Motosiklet-Otomobil Kazasında 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ö yönetimindeki 16 AL 731 plakalı otomobile kavşakta yola çıktığı esnada karşı yönden gelen O.P yönetimindeki 64 ACV 910 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.P ve motosikletteki yolcu A.A. ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad'a Moskova'da suikast girişimi! Zehirleyerek öldürmeye çalıştılar

Devrik lider Esad'a firar ettiği ülkede suikast girişimi
Almanya Milli Takımı'nın büyük pişmanlığı Can Uzun

Almanya'nın büyük pişmanlığı! Milli yıldızımız kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.