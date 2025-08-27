Emektar Doktor İsa Tuzcu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Denizli Acıpayam'ın emektar doktorlarından İsa Tuzcu, sabah yürüyüşü sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki emektar doktor yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İlçede uzun yıllar doktorluk yapan olan İsa Tuzcu, yürüyüş yaptığı sırada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. kaza ile ilgili edinilen bilgilere göre, Dr. İsa Tuzcu, iki arkadaşıyla birlikte TOKİ yol güzergahında yürümeye başladı. Yol kenarında ilerlerken, yoldan geçen otomobil Tuzcu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tuzcu kazada ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan doktor ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastane doktorların tüm müdahalesine rağmen İsa Tuzcu hayatını kaybetti.

Emektar doktoru otomobiliyle çarpan sürücü olay yerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ