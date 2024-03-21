Emekli trafik polisi tırın altında hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde, yol kenarında arızalanan aracından inen emekli trafik polisi, seyir halindeki tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Tire- Torbalı karayolu, Işıklı köyü yakınlarında saat 12: 45 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, uzun yıllar Tire İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan ve bir süredir taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen emekli trafik polisi Çetin Yağcı, Tire'ye dönerken arızalanan 35 EV 471 plakalı aracından indi. Yağcı, bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Gürsel K. yönetimindeki 20 AKF 288 plakalı tırın altında kaldı. Tırın altında metrelerce sürüklenen evli ve 2 çocuk babası Yağcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR