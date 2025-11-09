Haberler

Emekli Polis Memuru Mehmet Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Polis Memuru Mehmet Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecik'te emekli polis memuru Mehmet Pehlivan için düzenlenen cenaze törenine, İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Törende konuşan Müdür Şener, merhum için rahmet diledi.

Bilecik'te emekli polis memuru Mehmet Pehlivan için cenaze töreni düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2025 yılında emekli olan Merhum Mehmet Pehlivan, son yolculuğuna uğurlandı. Kayıboyu Camii'nde düzenlenen törene, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile çok sayıda emniyet personeli katıldı. Polis araçları, Merhum Pehlivan'ın naaşına eşlik ederek son görevlerini yerine getirdi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından merhum Pehlivan'ın cenazesi defin işlemleri için Kütahya'ya gönderildi. - BİLECİK

