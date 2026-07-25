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Emekli polis memuru evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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BARTIN (İHA) – Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Saadettin Kendirci, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

BARTIN (İHA) – Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Saadettin Kendirci, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesinde ikamet eden emekli polis memuru Saadettin Kendirci, evinde aniden fenalaştı. Durumu fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Kendirci kurtarılamadı. Emekli polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süre önce bypass ameliyatı geçirdiği öğrenilen Saadettin Kendirci'nin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kendirci'nin cenazesi, bugün Bartın merkezde bulunan Şadırvan Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bartın Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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