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68 yaşındaki emekli öğretmen, salondaki kanepede ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da 68 yaşındaki emekli öğretmen Yakup Emir, yaşadığı dairenin salondaki kanepede hareket halde bulundu. Yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur Merkez Burç Mahallesi Özlem Evler Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Yakup Emir'den birkaç gündür haber alamayan komşuları, telefonla da kendisine ulaşamayınca Ankara'da oğlunun yanındaki eşine telefonla ulaşarak durumu bildirdi.

KANEPEDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Beş katlı apartmanın birinci katındaki daireye balkondan giren ekipler Yakup Emir'i salondaki kanepede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Emir'in hayatını kaybettiğini belirledi. emekli öğretmenin cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

68 yaşındaki emekli öğretmen, salondaki kanepede ölü bulundu

68 yaşındaki emekli öğretmen, salondaki kanepede ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burdur Merkez, Ankara, Emekli, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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