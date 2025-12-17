Haberler

Kaldırımda baygın bulunan emekli başkomiser hayatını kaybetti

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımda baygın halde bulunan 77 yaşındaki emekli başkomiser Sinan Öz, hastanede 41 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Öz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sinan Öz'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
