Emekli astsubay eşi tarafından öldürülen kadının doğum günü kutlaması yapılıyordu

Adana'da emekli astsubay eşi tarafından öldürülen Seda Ergül'ün cinayetten bir gün önce doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı. Yaşar Ergül'ün eşi için üzerinde 'Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazılı pasta yaptırdığı belirtildi.

ADANA'da emekli astsubay eşi Yaşar Ergül (53) tarafından öldürülen Seda Ergül'ün (35), cinayetten bir gün önce doğum günü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ergül'ün eşi için üzerinde 'Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazılı pasta yaptırdığı belirtildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki Öz Mehtap Apartmanı'nda meydana geldi. Emekli astsubay Yaşar Ergül, eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracı ile şehir dışında çıkacağını söyledi. Seda Ergül'ün iddiaya göre; aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşini tabancayla göğsünden vurdu. Kanlar içinde kalan Seda Ergül hayatını kaybetti, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan Seda Ergül'ün yakınları, apartmanın önüne gelerek gözyaşı döktü. Baba Hacı Ömer Güveloğlu, "Yaşar, senin kanını içeceğim. Benim tek kızım, tek göz ağrımdı. Niye aldın onu benden? Kızım senin yaşayacağın çok yaşın vardı, niye öldün?" diyerek sinir krizi geçirdi.

SORGUSU SÜRÜYOR

İlk evliliğinden de bir kızı olan 4 çocuk annesi Seda Ergül'ün, cinayetten bir gün önce doğum günü olduğu ortaya çıktı. Yaşar Ergül'ün eşi için üzerinde 'Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazılı pasta yaptırdığı belirtildi. Çiftin çocukları ile doğum günü kutlaması yaptığı da öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Yaşar Ergül'ün, emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.