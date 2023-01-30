Emekli asker babası tarafından vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli asker Mehmet Aslan (86) tarafından tabancayla vurulan Osman Aslan (63) hastanede hayatını kaybetti. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli asker Mehmet Aslan (86) tarafından tabancayla vurulan Osman Aslan (63) hastanede hayatını kaybetti. Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde eşini öldürdükten sonra Bozüyük ilçesine gelen Mehmet Aslan, burada iki oğlunu ruhsatlı tabancasıyla vurdu. Erol Aslan (60) olay yerinde hayatını kaybederken diğer oğlu Osman Aslan ağır yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradan da tedavisine devam edilmesi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Osman Aslan, 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mehmet Aslan Bozüyük 3. Sayfa Haberler

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