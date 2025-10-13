Haberler

Emekli Albay, Marmaris'te Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesine askeri kampa tatile gelen 67 yaşındaki emekli albay İsmail Sinan Şınanı, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri sevk edilirken, albayın naaşı Ankara'ya gönderildi.

Olay, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 16.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı kampı önlerinde denize giren emekli deniz kurmay kıdemli albay İsmail Sinan Şınanı denizden çıktıktan kısa süre sonra sahilde fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Şınanı, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şınanı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen 67 yaşındaki emekli albayın naaşı uçak ile Ankara'ya sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
