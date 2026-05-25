Göz kulak olacakları evi uyuşturucu deposuna çevirdiler

Samsun'dun İlkadım ilçesinde emanet evi uyuşturucu hap deposuna çeviren 2 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il dışına çıkacağını söyleyen ev sahibi, ikametinin anahtarını "eve göz kulak olmaları" için arkadaşlarına teslim etti. Şüphelilerin ise bu durumu fırsata çevirerek evi uyuşturucu hapları saklamak ve dağıtım yapmak amacıyla kullandıkları değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda 105 bin adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan R.A. (26) ve M.K. (29) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı