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Emaar AVM’de yangın paniği

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Emaar AVM’de yangın paniği
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Üsküdar Emaar AVM’de bulunan bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Üsküdar Emaar AVM'de bulunan bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 09.25 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde bulunan Emaar AVM'nin içinde bulunan Cajun Corner isimli yemek restoranın mutfağında meydana geldi. İddiaya göre kızartma fritözünde bir anda yanma başladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı yangın kontrol altına alınırken, AVM içinde kısa süreli panik yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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