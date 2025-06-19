Elmadağ'daki Motosiklet Kazası Kameralara Yansıdı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin devrilme anı, yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kazada sürücü ve yolcu hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Elmadağ'daki motosiklet kazası kamerada

ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği an araç kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrildiği an o esnada yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda sürücü ile motosikletteki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa
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