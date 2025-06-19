Elmadağ'daki Motosiklet Kazası Kameralara Yansıdı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin devrilme anı, yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kazada sürücü ve yolcu hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Elmadağ'daki motosiklet kazası kamerada
ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği an araç kamerasına yansıdı.
Olay, öğlen saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrildiği an o esnada yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda sürücü ile motosikletteki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa