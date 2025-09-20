Elmadağ'da Yol Yapımı İçin Patlatılan Dinamit Korkuya Neden Oldu
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde karayolları tarafından yol yapımı esnasında patlatılan dinamit, büyük paniğe neden oldu. Patlama sonrası çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Olay, Elmadağ ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları tarafından yapılan yol çalışması esnasında patlatılan dinamit büyük paniğe neden oldu. Patlama sırasında, ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşlar korkuyla sokağa çıkarken, patlamanın ardından çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa