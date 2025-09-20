Elmadağ'da Yol Yapımı İçin Patlatılan Dinamit Korkuya Neden Oldu

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yol yapımı için patlatılan dinamit korkuya neden oldu.

Olay, Elmadağ ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolları tarafından yapılan yol çalışması esnasında patlatılan dinamit büyük paniğe neden oldu. Patlama sırasında, ilçenin farklı noktalarındaki vatandaşlar korkuyla sokağa çıkarken, patlamanın ardından çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ANKARA