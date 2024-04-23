Elmadağ'da Tırın Sürüklediği Otomobildeki Aile Kurtuldu
Elmadağ'da tırın 50 metre boyunca sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile, kazadan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Elmadağ'da tırın 50 metre boyunca sürüklediği otomobildeki 5 kişilik aile, kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 68 EV 888 plakalı tır, aynı güzergahta ilerlediği 65 ABY 23 plakalı otomobili kör nokta nedeniyle önüne alarak 50 metre boyunca sürükledi. Korku dolu saniyeler yaşayan otomobilin içerisindeki 5 kişilik aile, sürüklenmenin ardından araçtan kendilerini dışarı attı.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Tır şoförü hakkında olaya ilişkin tutanak tutuldu. - ANKARA