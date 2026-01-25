Haberler

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: Tırdaki kepçe köprüye takılıp yola düştü

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: Tırdaki kepçe köprüye takılıp yola düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir tırın dorsesinde bulunan kepçe, köprü altından geçerken köprüye çarptı ve yola düştü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, trafik kısa süreli aksadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir tırın üzerinde bulunan kepçe, köprü altından geçiş sırasında köprüye takılarak yola düştü ve facia kıl payı atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Elmadağ ilçesi Samsun Yolu Kırıkkale yönünde ilerleyen tır, köprü altından geçerken dorsesinde bulunan kepçe köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yol ortasına düştü. O sırada arkadan gelen araçlar, ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada trafik kısa süreli aksadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini sağlarken, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafik kontrollü olarak verildi. Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin şeytani planı deşifre oldu! Dilan'ı öldürüp not bile yazmış
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti