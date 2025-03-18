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Ellerinde sopalarla mahalle bastılar; o anlar kamerada

Ellerinde sopalarla mahalle bastılar; o anlar kamerada
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İstanbul Esenyurt'ta bir grup genç, tartıştıkları gençlerin mahallesini bastı.

İstanbul Esenyurt'ta bir grup genç, tartıştıkları gençlerin mahallesini bastı. Onlarca kişi sokak ortasında sopalarla birbirine girerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç, aralarında tartışma yaşanan diğer genlerin mahallesini sopalarla bastı. Onlarca kişinin karıştığı olayda sokak savaş alanına döverken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisi gören gençler ise sokak aralarına kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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