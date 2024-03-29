Üye Girişi
Haberler

Elini gaz pedalında unutunca dükkana böyle daldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elini gaz pedalında unutunca dükkana böyle daldı

BURSA - Bursa'da motosikletin üstünde arkadaşıyla konuşan vatandaş, elini gaz pedalında unutunca dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arkadaşını gören motosikletli, arkadaşının yanında durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra motosikletin çalıştığını unutan sürücü, gaz pedalına dokununca motosikleti ile dükkanın kapısından içeri daldı. İlginç kazada yaralanan olmazken, kaza iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Büyükçekmece Belediyesi hangi parti? Büyükçekmece Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kızılcık Şerbeti Giray kim, gerçek adı ne? Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında? Yekta Faik Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yekta Faik Yılmaz Kaç yaşında, nereli? Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kimdir? Zafer Partisi Isparta- Merkez Belediye Başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 57. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli? Berat Doğan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Aksu Belediye Başkan adayı Berat Doğan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title