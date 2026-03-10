Haberler

Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
İstanbul'da metroya binen bir genç, elindeki oyuncak silahı insanların üzerine doğrultarak şaka yaptı. Skandal anlara ait görüntüler tepki çekti.

Metroya binen bir genç, elindeki oyuncak silahı metrodaki vatandaşlara doğrultarak şaka yaptı.

İstanbul'da bir metro hattında seyahat eden genç, elindeki oyuncak silahı çevredeki yolculara doğrultarak şaka yapmaya çalıştı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı o anlar, gencin yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, toplu taşıma araçlarında paniğe neden olan bu sorumsuz davranışa sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünür:

Apk donemiminn egtm ssteminin mahsullerı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

