Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Mahmut Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü İ.C., yolun karşısına geçmeye çalışan yaya R.C.'ye çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title